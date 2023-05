Kobe (14) van Gymclub Waarschoot kroont zich tot Belgisch Kampioen dubbele minitrampoline

Mieke vangt al 10 jaar voetballer­tjes op bij haar thuis tijdens U13Cup: “Koffiekoe­ken op zondag hebben ze nog nooit afgeslagen”

De U13Cup in Bassevelde gaat en staat met de inzet van honderden vrijwilligers, zowel op als naast het veld. Zo geeft Mieke Boelaert al 10 jaar onderdak aan de jonge voetballertjes tijdens het tornooi en dat leidde tot heel wat mooie anekdotes en herinneringen. “Het is zelfs al eens gebeurd dat een van de voetballertjes een knuffel van me vroeg.”