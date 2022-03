KLJ Zomergem organiseert zaterdag fuif Beats of Love: “Hopen op 2.500 feestvierders”

Op een veld in Hoetsel rijden heftrucks nog naarstig op en neer om alles in gereedheid te brengen. Als we corona even vergeten, vindt daar naar jaarlijkse gewoonte op de derde zaterdag van maart Beats of Love plaats. De grote feesttent werd woensdagnamiddag opgezet en is klaar om ongeveer 2.500 bezoekers te ontvangen. De voorverkoop liep alleszins als een trein. “De eerste 1.000 tickets in voorverkoop waren meteen de deur uit”, zegt Quinten Vandewalle, leider en lid van het fuifteam. “Maar geen nood: aan de kassa zijn er nog 500 tickets beschikaar en online zijn er nog 700 tickets te koop.”