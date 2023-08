KIJK. Even draaien in een doodlopende straat en... daar gaat de brievenbus: “De bestuurder reed gewoon door”

Luc (76) vreest dat zijn 44 beuken nakende riolerings­wer­ken niet zullen overleven: “En die werken kosten me ook nog eens ruim 20.000 euro”

Dit najaar start het waterzuiveringsbedrijf Aquafin met rioleringswerken in de Azaleastraat in Zomergem. Voor één van de bewoners brengen die geplande werken heel wat ellende met zich mee. Zo vreest Luc Verheecke (76) dat de 44 beuken aan zijn oprit de werken niet zullen overleven. En daar vallen zijn buren hem in bij. “Mensen stelden me al voor om zich vast te binden aan mijn bomen, uit protest.”