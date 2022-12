Kerstman steekt boer hart onder de riem: “Hun harde werk verdient meer waardering”

De Jaeger pleit dan ook voor dan ook voor meer appreciatie voor het beroep door een mand fairtrade-producten te overhandigen. “We zorgen voor boeren in het Zuiden, maar onze eigen boeren laten we iets te vaak in de koude staan. Toon daarom hoe dankbaar je bent dat zij ons voedsel voorzien. Een simpele bedanking is voldoende of koop gewoon meer lokaal of directer bij een boer. ” Boer Nils Mouton kon het gebaar wel waarderen. “Het is fijn dat ons beroep in deze kerstperiode in de bloemetjes wordt gezet, maar eigenlijk zou er altijd appreciatie moeten zijn. Zo verdienen Artsen, verpleegkundigen of zorgkundigen ook respect buiten de coronacrisis.”