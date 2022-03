Kantine en polyvalente ruimte SK Vinderhoute opnieuw open na verwijdering asbest

Lievegem Amper 181 bestuur­ders reden afgelopen week te snel langs de Grote Baan

Afgelopen week stond de superflitspaal, of Lidar, opgesteld langs de Grote Baan in Lovendegem, een zone 70. In totaal werden er 56.085 bestuurders gecontroleerd, waarvan er slechts 181 te hard op het gaspedaal duwden.

22 maart