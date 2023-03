Kans op zware neerslag en gedeeltelijk bewolkt weer vanochtend in Lievegem

“Een Chinese vaas van 39.400 euro... een dure paraplubak”: Peter (64) en zoon Natan (34), veiling­mees­ters uit ‘Eenmaal Andermaal’, klappen uit de biecht

“Sinds we op tv komen, staat onze telefoon roodgloeiend.” Niet alleen Axel Daeseleire en Jacques Vermeire kennen intussen veilinghuis Loeckx in de Gentse binnenstad op hun duimpje. Bij Peter (64) en zoon Natan Loeckx (34) gaan jaarlijks een kleine 2.000 unieke objecten onder de hamer. Een verhelderend gesprek over rijke Chinezen, de voordelen van beleggen in antiek, en hun bijzonderste ontdekkingen. “Een man wou een kleurrijk schilderij naar het containerpark doen. Wist hij veel wie de schilder was...”