Jeugdlokalen krijgen nieuwe ontsluitingsweg

Lievegem Nieuw snelheids­plan Lievegem gaat voor meer zone 30 en 50: “Officieel zodra de borden er staan”

Lievegem kiest gaat voor een nieuw en uniform snelheidsbeleid op het hele grondgebied. Concreet houdt dit in dat de zone 30 en 50 wordt uitgebreid en dat zone 70 drastisch wordt ingeperkt. Het nieuwe plan zou normaal gezien ingaan op 1 april, maar eerst dienen de gemeentelijke diensten de borden te plaatsen. “Binnen een maand of twee zullen alle borden er staan en gaan de nieuwe regels in", zegt schepen van Mobiliteit Chris De Wispelaere (CD&V).

31 maart