Inwoners kunnen voortaan frituurolie deponeren in drie ‘Olioboxen’

NET OPEN. 't Mosselkot tussen de maïs: pop­corn-pop-up van Volta gaat voluit voor het zwarte goud

Een pop-uprestaurant tussen de maïs in Zomergem: tien jaar geleden zouden ze horecapaus Peter Vyncke voor gek verklaard hebben. Intussen is de man achter Volta en Wabi en Sabi ervaren in de popcorn-pop-up. Dat restaurant keert dit jaar terug, vanaf dinsdag 25 juli kan je er terecht voor ‘t Mosselkot in de mais.