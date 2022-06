INTERVIEW. Dominique (42) en Maarten (23) nemen De Scheve Zeven over: “Zo’n icoon mag je niet verloren laten gaan”

Lievegem Jonge fietser (9) botst met 65-jarige man, die gewond naar het ziekenhuis wordt overge­bracht

In Eeksken in Lievegem is woensdagavond een ongeval gebeurd tussen twee fietsers. Een 65-jarige man kwam lelijk ten val en werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis in Gent. Het jongetje viel ook, maar raakte niet gewond.

16 juni