Inbrekers teisteren drie woningen in Rijverswijk

De feiten speelden zich af tussen 18.00 en 23.45 uur. In Lange Munt braken inbrekers in langs de achterzijde van een woning. De woning werd doorzocht en de dieven gingen aan de haal met geld en een horloge. In de Desiré Delcroistraat werd eveneens ingebroken. Ook hier doorzochten criminelen de volledige woning. Het is momenteel nog niet duidelijk of er buit gemaakt werd. Ten slotte was er in Geetdam braakschade aan de achterzijde van de woning. Deze woning werd doorzocht. Een fiets werd gestolen maar werd terug gevonden in een tuin in Biesbilksken.