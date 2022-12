Inbrekers stelen juwelen en parfum in Eglantier

Zomergem Na 43 jaar goed nieuws voor bewoners langs Schipdonk­ka­naal? “Laat plannen voor verbreding vallen, wij willen ons huis eindelijk kunnen renoveren”

Komt er eindelijk een einde aan de impasse rond het Schipdonkkanaal? In Nederland werd maandag een intentieverklaring ondertekend rond de estuaire vaart. Dat moet toelaten om straks met versterkte binnenvaartschepen over de Noordzee en de monding van de Westerschelde in Nederland te varen, waardoor de verbreding van en verdieping van het Schipdonkkanaal niet meer nodig is.

