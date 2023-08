IN BEELD. Van ministers tot sportankers: BV’s amuseren zich op Rijvers Festival

Julien (87) en Liliane (85) vieren briljanten huwelijk

Julien Caboot (87) en Liliane De Riddder (85) uit de Steenstraat in Ertvelde vierden dit weekend 65 jaar huwelijk. De twee leerden elkaar kennen tijdens het zomerfeest. Julien werkte bij cementfabriek CBR. Linda zorgde voor de drie kinderen. Inmiddels hebben Julien en Liliane ook 4 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. Beiden zijn ze lid van OKRA en Samana, en houden van een spelletje kaarten of krulbol. Ook een lekkere wafel of pannenkoek gaat er altijd in.