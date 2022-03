Hondenschool De Gehoorzame Hond organiseert begeleide wandeling

Naast het opleiden van honden organiseert de club jaarlijks heel wat wandelingen om het groepsgevoel te versterken. “Zondag hebben we een route van zeven kilometer uitgestippeld door de bossen van Waarschoot”, zegt voorzitter Marnix Vermeire. “We vertrekken om 14 uur in groep aan onze club. Onderweg zullen we drie stops houden waar telkens een hapje en een drankje is voorzien. Wanneer we terug arriveren op de club zullen er ook oliebollen te verkrijgen zijn. Inschrijven kan via onze facebookpagina en kost 8 euro.”