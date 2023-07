Hoewel corona achter de rug ligt, schrijven recordaantal leerlingen zich in voor zomerschool: “Goede balans tussen schoolwerk en plezier”

De meeste schoolpoorten mogen reeds vergrendeld zijn, maar in de gemeentelijke basisschool Lievegem op ’t Eeksken in Lovendegem doen ze nog even door tijdens de zomervakantie. Een team van 7 leerkrachten staat er 14 dagen paraat om mindere leerlingen elke voormiddag van extra taal- of wiskundeoefeningen te voorzien. “Maar ook sterke leerlingen dagen we uit met oefenbundels. Zo proberen we het leerverlies te beperken tijdens de vakantie.”