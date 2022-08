Herfstvaccinatie in Den Boer start 12 september

Lovendegem Fou du Goût breidt uit met overdekt winterter­ras: “Ook bij minder weer buiten dineren”

De grillige Belgische temperaturen laten het ons niet toe om telkens buiten te eten, maar daar wil chef Thomas Cocquyt van Fou du Goût verandering in brengen. Begin oktober start hij met de bouw van een overdekt winterterras. “In de weekends moesten we vaak mensen weigeren. Doordat klanten in de toekomst ook buiten kunnen eten, verhogen we de capaciteit met 25 plaatsen.”

23 augustus