Heel Lievegem op zoek naar ‘pikzwart ruimtebrokje van 500 gram’: “Raak meteoriet niet met blote handen aan”

LievegemLiggen er brokstukken van een meteoriet in jouw tuin? Voor wie in Lievegem woont, bestaat die kans want gisteren is daar zo’n stukje ruimtepuin neergestort. Wetenschappers roepen mensen op om aandachtig te zijn voor ‘zeer donkere stenen op een ongewone plaats’. Wij gingen op pad om na te gaan hoe sterk deze unieke gebeurtenis leeft bij de inwoners.