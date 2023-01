Gymclub Waarschoot behaalt vijf medailles op Oost-Vlaams kampioenschap: “Met dank aan nieuwe gymhal”

Zo was er goud voor Eva Van Besien, Aline Sierens, Victor Markusen en Ewoud Antheunis In de discipline dubbele minitrampoline. Bij het ‘C-niveau 13-14 jaar jongen’ haalde de club zowel plaatsen 1, 2, 3 als 4 binnen. “Onze goede prestaties zijn deels te danken aan de nieuwe gymhal die we sinds september 2021 gebruiken", zegt trainer Thibo Ryckaert. “Het aantal trainingsuren ging naar omhoog bij de meeste groepen. Daarnaast moeten we geen materiaal meer opstellen, wat zorgt voor minder tijdverlies en een verhoging van het aantal effectieve trainingsuren bij de competitiegroepen. We kunnen dus gerichter trainen. Dit alles zorgde voor een stijging in het niveau. Met de middelen die we vroeger hadden, konden we niet stijgen in niveau. Dat kan nu wel.”