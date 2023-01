Groen licht voor nieuwe sportsite in Lovendegem

Eeklo Ellenlange rijen en volgeladen karren tijdens totale uitverkoop ‘Kleine Delhaize’: “Een rekening boven de 500 euro? Geen uitzonde­ring, vandaag”

50 procent korting op een product is altijd verleidelijk. Maar wanneer het volledige assortiment van een winkel zo is afgeprijsd, wordt het pas echt interessant. Zo hield de ‘kleine’ Delhaize in de Stationsstraat in Eeklo zaterdag een totale uitverkoop nadat ze eerder het faillissement hadden aangekondigd. Dat leidde tot ellenlange rijen, volgeladen laden karren en extreem hamstergedrag. “Ik zag al een dame met een volledige kar Red Bull naar buiten lopen.”

