Ghislain (72) breidt camping uit tot zomerbar Oude Kalevalleihoeve : “Ideaal voor wandelaars en fietsers”

Ghislain was in 2020 een van de vier boeren de meedeed aan Reis naar de boer, een concept van vier enthousiaste landbouwers waarbij kampeerders een plekje konden reserveren tussen de koeien. Ghislain installeerde prompt twee toiletten en douches voor zijn toekomstige kampeerders. “We zijn ons landbouwbedrijf aan het afbouwen. Dus moeten we verder denken en springen we op de kar van toerisme. Als het aan mij ligt, blijft het trouwens niet bij de kampeerplaatsen", zei hij daar toen over.

Nu voegt Ghislain de daad bij het woord. “Sinds dat we niets meer kunnen gaan drinken bij de Van Vlaenderensmolen in Vinderhoute wisten we niet meer waar naartoe", vertelt de gastheer. “Waarom dan zelfs iets niet beginnen? Ik heb er de ruimte voor en de locatie is ideaal om even te verpozen na een wandeling of fietstocht door de Oude Kalevallei. Daarom heb ik samen met mijn vrouw op enkele weken in bar in elkaar getimmerd. We bieden er (streek)bieren, frisdranken en ijsjes aan.”