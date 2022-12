Gemeentelijke Basisschool Lievegem ontvangt 2 miljoen euro aan subsidies voor afbraakwerken en nieuwe gebouwen

Evergem MVP Padel haalt ruim 10.000 euro op voor De Warmste Week

De afgelopen weken zette padelclub MVC Padel zich in voor De Warmste Week. Zo organiseerde het onder meer padel -en dartstornooi, en stortte het de opbrengsten van de daluren in de decembermaand door naar het goede doel. In totaal haalde de club 10.947 euro op.

10:25