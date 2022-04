Gemeentehuis Zomergem krijgt opknapbeurt

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) voorziet 11,8 miljoen euro om 64 beschermde monumenten een opknapbeurt te geven. Een daarvan is het gemeentehuis van Zomergem. “De ramen zijn al een geruime tijd rot", zegt burgemeester Tony Vermeire (CD&V). “Daarom hebben we ongeveer 10 jaar geleden een dossier ingediend om ze te restaureren. Deze zijn gemaakt in een classicistische stijl en moeten met de nodige precisie gerestaureerd worden. Ik ben blij dat we na al die jaren de nodige premies ontvangen om ons prachtige gemeentehuis in ere te herstellen.”