Gemeente test ‘peukenpalen’ uit

Aanleg fietssnel­weg F42 loopt vertraging op na vaststel­ling PFOS op traject

Provincie Oost-Vlaanderen en gemeente Evergem engageren zich, met de steun van de Vlaamse overheid en de medewerking van Infrabel en NMBS, voor de aanleg van de fietssnelweg F42 tussen Vurstjen in Evergem en de Wurmstraat in Sleidinge. De werken lopen echter vertraging op door de PFOS die is vastgesteld op een braakliggend stuk grond aan de voormalige brandweerpost in Wondelgem.