Geen ophaling of centraal inzamelpunt voor kerstbomen

Boekhoute Miljoen euro om oude vissers­boot BOU8 te restaure­ren of is goedkopere replica ook goed? Inwoners van Boekhoute krijgen laatste woord

De vraag die op ieders lippen brandt in het dorp van Boekhoute (Assenede). Moet de oude vissersboot BOU8 op het dorpsplein nog wel gerestaureerd worden? Moet daar een miljoen euro in gepompt worden? Of is de komst van een goedkope replica een goed alternatief? De gemeente wil de inwoners nu het laatste woord geven. Maar niet iedereen is het ermee eens dat de vraag zelfs maar gesteld wordt...

2 januari