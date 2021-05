Geen ‘glaasje drinken’ meer met mooie meisjes, Club Caresse staat na 30 jaar te koop: “Ik wil vrij zijn en nog wat van het leven genieten”

Eeklo/Gent Bertram De Coninck (82), peetvader van regionale televisie, trekt deur AVS achter zich dicht: “40 jaar gevochten voor het nieuws in de straat”

20 mei Veertig jaar lang was hij de peetvader van de regionale televisie in Vlaanderen, maar nu is het genoeg geweest. Bertram De Coninck (82) uit Eeklo trekt de deur van de regionale zender AVS achter zich dicht. Schermgezicht Sarah De Backer uit Geraardsbergen volgt hem op als voorzitter. “Op mijn leeftijd heb je geen zin meer in discussies”, zegt de man. Wij duiken met hem terug in de tijd.