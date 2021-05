Gedaan met ‘glaasje drinken’ met mooie meisjes: Club Caresse staat na 30 jaar te koop. “Ik wil vrij zijn en nog wat van het leven genieten”

Eeklo Bestuurs­ploeg Eeklo wil Vooruit er niet bij: schepen Bob D’Haeseleer blijft onafhanke­lijk, en moet maand bezinnen zonder bevoegdhe­den

26 mei De bestuursploeg van Eeklo weigert de partij Vooruit in het schepencollege. Nu schepen Bob D’Haeseleer zich aansluit bij Vooruit, moet hij als onafhankelijk schepen zetelen. Vooruit, de vroegere sp.a, werd in 2018 niet eens verkozen in Eeklo. Schepen D’Haeseleer is tot eind juni ook even zijn bevoegdheden kwijt, tijdens wat ze in Eeklo ‘een bezinningsperiode’ noemen. Wij zetten alles op een rijtje.