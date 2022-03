“Ge kijkt zo vies.” Opmerking van spits aan vriendin van tegenstander valt niet in goede aarde, speler SK Vinderhoute in elkaar geslagen

Livios Ben je het mos op je dak beu? Zo verwijder je het zelf

Het tegenhouden zal je niet lukken: mossen nestelen zich op elk dak. Schadelijk is het niet voor je dakbedekking of -constructie. Maar het ziet er gewoon niet mooi uit. Zit er op jouw dak ook mos en is dit voor jou een doorn in het oog? Bouwsite Livios helpt je op weg met verschillende manieren waarmee je het zelf kan verwijderen.

