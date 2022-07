GBS Lievegem organiseert voor derde keer zomerschool: “Leren en spelen gaan hier hand in hand”

Terwijl de meeste schoolpoorten reeds vergrendeld zijn, doen ze in GBS Lievegem nog even door. Van 4 tot en met 15 juli kunnen leerlingen die dat wensen in de voormiddag les volgen en in de namiddag genieten van sport en spel op de afdeling in Lovendegem. Leren en spelen gaan er hand in hand. “De zomerschool mag zeker niet als een strafkamp aanvoelen. Het is voor de kinderen opnieuw een zwaar schooljaar geweest”, benadrukt directeur Lode Wytynck. “Door alle coronabeslommeringen ontbraken we wat tijd om alle leerstof grondig in te oefenen. Kinderen die daardoor een achterstand opliepen, kunnen die nu goedmaken.”

Oekraïense leerlingen

Daarvoor rekent de school op een coördinerende directeur en een team van vijf enthousiaste leerkrachten om de 27 kinderen die zich inschreven te begeleiden. “De kinderen worden per leerjaar ingedeeld in verschillende kleinere groepen per leeftijd”, vervolgt Wytynck. “Op die manier kunnen we beter en efficiënter inspelen op de noden van de kinderen. Zij dienen zich voor één of twee weken in te schrijven, zonder snipperdag. Dit jaar mogen we ook twee Oekraïense kinderen verwelkomen. Voor hen is deze zomerschool het ideale taalbad om in september goed van start te gaan.”

Blijver?

Of de zomerschool ook volgend jaar zal doorgaan, laat schepen van Onderwijs Caroline Fredrick (CD&V) nog wat in het midden. “Het zal er vooral van afhangen of we dit jaar een normaal schooljaar krijgen of opnieuw een coronajaar. Maar het staat buiten kijf dat de zomerklassen hun vruchten afwerpen. Dat is merkbaar in de resultaten van de deelnemende kinderen. Toch zullen we dit jaarlijks evalueren, want er moet voldoende animo voor zijn zowel bij de ouders als bij de leerkrachten. Vorig jaar wilden alle ouders op reis met hun kinderen waardoor sommige kinderen van de doelgroep niet naar de zomerschool konden komen. Dat is dit jaar wel anders.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.