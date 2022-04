Frederik (49) zoekt overnemer voor café-brasserie De Scheve Zeven: “Het is mijn kindje, maar ik ben klaar voor een nieuw hoofdstuk”

Toen Frederik Verhasselt in april 1999 het voormalige café De Tramstatie omvormde tot De Scheve Zeven waren er veertien containers nodig om al het afval af te voeren. “Alle cafés op de Markt waren gelijkaardig, maar een volkscafé waar iedereen heen kon, dat was er niet.” De student elektromechanica had wel al enkele jaren ervaring in de horeca, maar toch was de overname een sprong in het duister. “Ik woonde in Oostwinkel en was leider in de KSA van Zomergem, maar eigenlijk kende ik het dorp amper. De start verliep dan ook moeizaam. In de weekends zat het café wel vol, maar in de week kon ik alle tijdsschriften voor de klanten zelf lezen. Het was doods.”