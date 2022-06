Fietsster (58) knalt tegen portier en wordt over fiets gekatapulteerd

Aalter/Maldegem Politie Aalter en Maldegem op vrijersvoe­ten: “Intense samenwer­king, maar van fusie nog geen sprake”

De politie van Aalter en die van Maldegem zijn op vrijersvoeten. De twee korpsen gaan intensief samenwerken. Of het ook de bedoeling is om uiteindelijk tot een fusie en dus één grote politiezone te komen, wil niemand bevestigen. Aalter plant alvast de bouw van een nieuw Veiligheidsgebouw, en dat zou alvast perfect in de plannen passen. Een stand van zaken.

13 juni