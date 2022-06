FERM Waarschoot blaast 100 kaarsjes uit

Ferm stond vroeger bekend als Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen, in de volksmond de Boerinnenbond. Vandaag telt de vereniging nog een 190-tal leden, allemaal vrouwen grotendeels uit Waarschoot. “Wij proberen vrouwen met elkaar te verbinden door middel van een breed aanbod aan diensten, maar ook ontspannende en educatieve activiteiten”, zegt voorzitter Chris Van Kerckvoorde. “Zo doen we aan bloemschikken en koken, maar met onze jongere leden organiseren we ook sportactiviteiten en doen we af en toe eens een cocktailavond.”

Feestweekend

Naar aanleiding van hun 100ste verjaardag organiseert Ferm Waarschoot van 2 tot en met 4 september een heus feestweekend. “Op vrijdag komt om 19 uur comédienne Veerle Malschaert langs in feestzaal Verstraete. Zaterdag organiseren we een fietszoektocht voor jong en oud waar je toffe prijzen kan winnen. Op zondag sluiten we af met onze barbecue met kinderanimatie en een optreden van lokale band The Trueshot Brooks. Wie wil komen, houdt best onze facebookpagina in de gaten, maar binnenkort krijgt iedereen uit Waarschoot hiervoor ook een uitnodiging in de bus", besluit Van Kerckvoorde.