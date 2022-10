Feestje na het werk? Kaartenverkoop 19de ‘Work Hard’ van start

Eeklo La Maryse krijgt drie radijsjes in Green Guide: “Groenten krijgen hoofdrol op het bord”

Restaurant La Maryse uit Eeklo wordt beloond met drie radijsjes in de Green Guide, een eetgids van ‘We‘re Smart’ die keukens beloont die groenten en fruit een hoofdrol geven. Chef Sten Van der Blij (42) en gastvrouw Yati Van der Sypt (32) trekken hun duurzaam verhaal nog veel verder door. “Alles wat we kopen proberen we in een straal van 20 kilometer te vinden”, zegt de chef.

