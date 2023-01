Familieclub FAC Waarschoot probeert zich klaar te stomen voor wedstrijd na plots overlijden van trainer Koen (51): “Het wordt een emotioneel weekend”

Evergem ALDI Evergem sluit week de deuren voor make-over

De Aldi-winkel in in de Hofbilkstraat in Evergem wordt volledig vernieuwd. Om de ombouw mogelijk te maken, sluit ALDI Evergem de deuren vanaf zaterdag 21 januari om 16 uur en heropent de winkel op zaterdagochtend 28 januari.

