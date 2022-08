Familie en vrienden nemen aangrijpend afscheid van Stefaan Boelens: “We hadden zo een mooie toekomst samen. Mijn hart is gebroken”

Eeklo/Gent Koen De Beir (51), muziek­brein achter ‘Take me Loooooove’, zet restaurant te koop: “Liever koken bij mensen thuis, maar eerst nog optreden op Tien om te Zien”

Koen De Beir, in de jaren negentig het muzikale brein achter de groep Good Shape, zet zijn restaurant Chez De Beir in Eeklo te koop. Hij had eerder al tien jaar de Champagnebar in Gent, maar wil in de toekomst alleen nog bij mensen aan huis koken. En weer wat meer muziek maken. Maandag mag hij met Good Shape alvast naar de opname van ‘Tien om te Zien’.

