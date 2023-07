En toen dook deze melkslang op in een moestuin in Zomergem

Vanuit de Oost-Vlaamse brandweer- en politieschool worden er jaarlijks opleidingen voor de brandweer georganiseerd bij SOS Reptiel. “We leren hoe je koudbloedigen veilig moet wegvangen. Bij een interventie als vandaag is het altijd een pluspunt voor de brandweerman dat hij voorkennis heeft en zo veilig kan handelen. Eigenlijk zijn koningslangen helemaal niet gevaarlijk voor de mens. Ze zijn zelden agressief want ze hebben een rustig temperament”, vertelt Mario Goes van SOS Reptiel.

Er wordt vermoed dat het om een huisdier gaat dat ontsnapt of losgezet werd. Het roodwitte reptiel wordt 14 dagen in quarataine geplaatst in Ichtegem. “De eigenaar mag zich zeker aanmelden bij ons. Hij moet via een foto of betalingsbewijs wel aantonen dat de slang zijn eigendom is. Na 2 weken komt het dier in aanmerking voor adoptie.”