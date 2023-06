Eerste editie van Beke Loopt met aangepast parcours voor rolstoelgebruikers: “Iedereen verdient gelijke kansen en evenveel comfort”

Na een jaar verbouwen opent Doro (30) zijn pizzeria ‘Pizza & Friends’ in het voormalige Kokopelli Kaffee: “Mijn pizzaoven komt helemaal uit Rome”

Hoewel de officiële opening pas gepland staat op 23 juni kon menig Lovendegemnaar de afgelopen weken tijdens de try-outs al genieten van de ovenverse pizza’s van Dorentin ‘Doro’ Ajazaj. Na veel omzwervingen vond de sympathieke pizzaiolo een vaste stek in het voormalige Kokopelli Kaffee in de Lovendegemse Kasteeldreef. Na meer dan een jaar verbouwen is Doro klaar om te knallen. “Ik heb de afgelopen maanden heel wat tips meegekregen van vrienden, kennissen en klanten. Onze naam ‘Pizza and Friends’ is dus niet gestolen.”