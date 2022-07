Eerste dartstornooi in café ‘t Genoegen

Dorine Van Moorhem (48) toverde in februari café Bolderlust tot café ‘t Genoegen in de Bredeweg in Lovendegem. Dat moest de nieuwe thuisbasis worden voor bikers, wielertoeristen en dartsspelers. Dorine voegt nu daad bij het woord. “Zaterdag houden we een enkeltornooi met maximaal 64 spelers", zegt ze. “Zondag gaan we verder met een koppeltornooi met maximaal 32 koppels. De inleg voor beide tornooien bedraagt 10 euro per persoon. Inschrijven kan via het rekeningnummer BE 98 7360 5740 7593 met vermelding van de naam of ploegnaam of via het nummer 0495/21.34.67. Inschrijven kan tot en met 5 augustus.