Eerste ‘buurtbabbel' tijdens Lo Kermis focust op mobiliteit

Grondige make-over van cultuur­zaal De Kring van start: “Naar eigentijds centrum met frisse en moderne look”

In cultuurcentrum De Kring is men begonnen met de grootschalige renovatie van het gebouw. Zowel de binnen -als buitenzijde worden in een nieuw jasje gestoken en bovendien krijgt het ook een nieuwe invulling. “De Kring wordt een goed uitgeruste theaterzaal”, zegt schepen van Cultuur Jeroen Van Acker (CD&V). En die zal niet alleen voor toneel gebruikt kunnen worden.