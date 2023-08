Een pintje te veel op? Rijvers Festival biedt gratis alcoholtests aan op weide

Kan je al in je auto stappen om veilig huiswaarts te keren, of wacht je best nog even met een watertje in de hand. Op Rijvers Festival in Zomergem kan je sinds dit jaar zelf testen of het alcoholpercentage in je bloed onder de toegestane limiet blijft.