Eén maand omrijden wegens wegenwerken in Weststraat

Vaarstraat-West wordt smaller en krijgt afgeschei­den tweerich­tings­fiets­pad

Een aannemer start halverwege september met de aanleg van een afgescheiden fietspad van 1,2 kilometer lang in de Vaartstraat-West in Kluizen. Zwakke weggebruikers maken veel gebruik van de baan, maar die is allesbehalve veilig. Een tweerichtingsfietspad en een versmalling van de rijbaan moeten soelaas brengen. De werken zullen ongeveer zes maanden duren.