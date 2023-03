Eeklose zwemclubs kunnen tijdelijk terecht in zwembad den Boer in Zomergem

Het Verbauwenbad in Eeklo is nog maar een paar jaar oud, maar toch zijn er constant problemen: tegels van de badkuip kwamen los en er waren barsten. De stad Eeklo en Farys wilden dat het probleem grondig opgelost werd. In december sloten ze daarom het zwembad, en liet ze al het water uit de kuip. Inmiddels zijn de herstellingswerken aan het zwembad gestart. In het beste scenario kunnen Eeklose zwemmers in september weer in eigen bad zwemmen.