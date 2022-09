Dominique (42) en Maarten (23) steken De Scheve Zeven in nieuw jasje: “Bruine gezelligheid blijft, De Brasserie blijft nog even dicht”

ZomergemWie nog een laatste keer aan de toog wil hangen met Frederik Verhasselt zakt dit weekend maar beter af naar De Scheve Zeven tijdens het afscheidsweekend. Nadien gaat het iconische café dicht en starten de verbouwingen. “Vrijdag 21 oktober heropenen we in een fris, nieuw decor en met een hedendaagse kaart."

Eind april maakte Frederik Verhasselt bekend dat hij na 23 jaar ‘zijn kindje’ wilde overlaten aan een geschikte opvolger. Samen met de brouwer, die het pand beheert, gaat hij op zoek naar een geschikte opvolger. Die vond hij in twee heren die de café-brasserie op hun duimpje kennen. Buurman Dominique Willems, zaakvoerder van Solvas, danste in zijn studententijd nog stevig mee toen het café van zijn vriend Fred zich stelselmatig ontpopte tot de Zomergemse Overpoort. Samen met Maarten Tack, die al in het café te werk was als barman, krijgt hij vanaf 3 oktober de sleutel in handen.

Nieuwe lounge

Wie dacht dat dat gepaard ging gaan met een grote opening, heeft het bij het verkeerde eind. Zo willen de nieuwe eigenaars eerst enkele renovaties doorvoeren voor ze het op 21 oktober De Scheve Zeven 2.0 openstellen voor het publiek. Desondanks willen ze graag het unieke bruine karakter van het café behouden. “We behouden de ‘look and feel’, maar voeren enkele kleine aanpassingen uit. Zo komt er een loungegedeelte waar we een gezellige gashaard zullen plaatsen. Verder breiden we ook de hapjeskaart uit. Eens we zijn ingewerkt, willen ze ook inzetten op snacks zoals croques, spaghetti en lasagne."

Ook zal het in de tussentijd nog niet mogelijk zijn om een hapje te gaan eten in het aangrenzende restaurant De Brasserie. “We willen ons eerst focussen op De Scheve Zeven”, legt Maarten uit. “Bovendien hebben we nog geen chef en sous-chef gevonden die dezelfde kwaliteit kunnen leveren als dat vandaag het geval is. We hebben een naam hoog te houden.” Om toch wat geld in het laatje te brengen, verhuren ze intussen wel het gebouw voor kleinschalige recepties en bedrijfsseminaries. “Daar zullen we dan kleine hapjes of een maaltijd voorzien. Op oudejaarsavond zal het restaurant zeker open zijn mits reservatie. Aansluitend volgt er een spetterend feest in het café.”

Afscheid

Voor Frederik Verhasselt er definitief de brui aan geeft, trakteert hij zijn klanten zaterdag 1 oktober nog op een afscheidsfuif en zondag 2 oktober op een aperitiefconcert van de Bomboare. “Iedereen is welkom als dank voor al die mooie jaren", zegt Frederik. Het zwarte gat vreest hij niet. “Het voelt eerder aan alsof ik op een lange vakantie vertrek en dat voelt na al die zware jaren erg goed aan. Binnenkort trek ik met mijn gezin naar Bali om te kijken of er daar kansen liggen om iets nieuws te beginnen, al is de kans even groot dat we in de toekomst opnieuw ons geluk gaan beproeven in België. Tijd zal raad brengen.”

