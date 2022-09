Digitaal praatcafé scherpt digitale vaardigheden senioren aan

De digitale kloof blijft groeien en een groot deel van onze senioren dreigt de digitalisering te missen. Daarom startte Lievegem vorig jaar met een digitaal praatcafé. “Kennis over digitale communicatie is noodzakelijk om mee te functioneren in de hedendaagse maatschappij", zegt Dany Parrein, voorzitter van de Ouderenadviesraad. “Wie problemen ondervindt met zijn computer, tablet of smartphone kan gratis terecht in OC Kerkelare van 9.30 tot 12 uur. Deelnemers moeten wel hun eigen toestel met bijhorende accessoires meenemen. Aangezien we iedereen willen helpen, kan het soms wel even duren. Daarom voorzien we ook koffie en een gemoedelijke babbel met de vrijwilligere medewerkers."