Digitaal praatcafé moet computerkennis senioren aanscherpen

“Nee, we geven geen les. Niks is verplicht ook. Alles gebeurt op vrijwillige basis”, schetst Dany Parrein, voorzitter van de Ouderenadviesraad, die samen met ontmoetingscentrum Kerkelare het voortouw neemt. “In ons digitale praatcafé kunnen senioren praten over hun ervaringen met de computer, maar bijvoorbeeld ook over wat hen tegenhoudt om de digitale snelweg op te gaan. En we voorzien ook in een helpdesk ‘Computerhulp voor senioren’. Wie problemen ondervindt met zijn laptop, tablet of smartphone kan er terecht, maar ook gewoon om een praatje te maken.”