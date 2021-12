Dieven slaan vier keer in één week toe in hangar van broers Denis (85) en Willy (86): “En dat terwijl Denis in het ziekenhuis ligt”

voetbal tweede provinciale A Koen De Bie (VV Zomergem): “Cercle Brugge moet ons voorbeeld zijn”

In onze babbel voor het seizoen wond Koen De Bie er geen doekjes om. “VV Zomergem in tweede provinciale houden is een zwaardere opdracht dan Knesselare, Maria-Aalter of Donk van vierde naar derde provinciale loodsen.” Vier maanden later kunnen we De Bie geen ongelijk geven. Zomergem kwam niet verder dan één overwinning en drie gelijke spelen. Maar De Bie blijft strijdvaardig in de aanloop naar de wedstrijd tegen Assenede.

17 december