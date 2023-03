‘De Triangel’ zet deuren open op Dag van de Zorg en wil zo ook nieuwe werkkrachten aantrekken: “Sector kreunt onder personeelstekort”

Op zondag 19 maart nemen zo’n 200 zorginstellingen deel aan de Dag van de Zorg. In Lovendegem zet zorg- en onderwijsgroep ‘De Triangel’ als enige Lievegemse zorginstelling zijn deuren open voor geïnteresseerden, maar ook voor wie op zoek is naar een nieuwe job. “Werkzoekenden, stagiairs en jobstudenten krijgen de kans om te speeddaten met een aantal medewerkers. Bovendien kunnen ze ook meteen solliciteren.” Ook Vlaams Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) komt een kijkje nemen.

Je kon er haast niet naast kijken. Met 14 aankondigingsborden aan de gevel nodigt de voorziening voor mensen met een beperking iedereen uit om een kijkje te nemen naar wat er zich allemaal afspeelt achter de oude kloostergevel. “Nee, ons gebouw staat niet te koop, maar we hebben wel een aantal jobs in de aanbieding”, grapt algemeen directeur Ria De Keyser. “De deuren staan die dag open voor alle geïnteresseerden die op zoek zijn naar zorg, een job in de zorg of gewoon nieuwsgierig zijn naar wat De Triangel doet.”

Zo werkte De Triangel naar aanleiding van de Dag van de Zorg een uitgebreid programma uit. “Via een uitgestippelde infowandeling kom je alles te weten over het dagelijks leven in de voorziening, de geboden therapieën, de verblijfsmogelijkheden, het onderwijsaanbod, de dagbesteding, de inclusieve projecten, enzovoort”, zegt communicatieverantwoordelijke Griet De Waele. “Daarbij is er onder andere bijzondere aandacht voor mensen met een autismespectrumstoornis, waar De Triangel heel wat expertise over in huis heeft.”

Personeelstekort

Het overkoepelende thema van de Dag van de Zorg is dit jaar ‘Werken in Zorg en Welzijn’. Dat lijkt goed gekozen, want de sector kreunt onder een personeelstekort. “Met zo’n 500 personeelsleden is de zorg- en onderwijsgroep bij de grootste werkgevers van de streek”,, zegt De Waele. “We bieden niet alleen jobs in de zorg aan, maar ook in ondersteunende diensten zoals logistiek, keuken of administratie.” Daarom richt De Triangel ter plaatse een jobbar in. “Daar krijgen werkzoekenden, stagiairs en jobstudenten de kans om te speeddaten met een aantal medewerkers. Bovendien kunnen ze ook meteen solliciteren.”

Radio Triangel

Daarnaast kan je er ook genieten van een hapje en een drankje terwijl je luistert naar ‘Radio Triangel’. “Dat is een live-radioprogramma met interviews, verzoeknummertjes en leuke weetjes”, vervolgt De Waele. “Deze radiozender is gestart als verbindend element tijdens de coronacrisis. Tijdens de Dag van de Zorg nemen de DJ’s de draad nog eens op. Om 15.50 uur komt Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) ons ook een bezoekje brengen. Het volledige programma van de Dag van de Zorg vind je op www.dvcdetriangel.be. Iedereen is welkom van 10 tot 17 uur in de Molendreef 16, 9920 Lievegem.”

