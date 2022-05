De Triangel haalt allereerste deelauto naar Lievegem

De Triangel in Lovendegem is een voorziening voor mensen met een beperking. De organisatie beschikt over een bescheiden eigen wagenpark, maar met zo’n 500 medewerkers die zorgen voor meer dan 400 cliënten komt een extra personenwagen altijd wel van pas. De aankoop van een nieuwe wagen is natuurlijk duur en bleek ook niet de meest duurzame oplossing. Daarom nam de Triangel contact op met autodeelbedrijf Cambio en nu staat er een deelauto op de bezoekersparking in de Molendreef. “Het is de bedoeling om maximaal gebruik te maken van de deelauto, zodat medewerkers hun eigen wagen in principe niet meer nodig hebben tijdens de diensturen", zegt communicatieverantwoordelijke Griet De Waele. “De deelauto kan gebruikt worden voor een uitstapje met enkele cliënten, een doktersbezoek, een boodschapje of een vergadering buitenshuis.”