De leeuw uit ‘The Masked Singer’ komt naar Rijvers: Maksim Stojanac

18-jarige (!) Vinderhou­te­naar Hannes eerste Belgische man ooit die zilver pakt op World Cup Boulder: “Mijn doel? Deelnemen aan Olympische Spelen”

Nog maar 18 jaar is hij, maar de volgende jaren kan hij zomaar één van de speerpunten worden van de Belgische delegatie op de Olympische Spelen. Zo haalde de muurklimmer uit Vinderhoute als eerste mannelijke Belg een medaille binnen in een wereldbekerwedstrijd in het Japanse Hachioji in de discipline ‘boulder’. “De eerste wedstrijd waaraan hij deelnam, kon hij meteen ook winnen. Nadien kwamen we te weten dat het ging om een manche in de beker van België.”