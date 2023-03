De Balthazar Boma die zijn worsten wél verkocht kreeg: hoe een paardenslagerij uit het Meetjesland uitgroeide tot multinational met een omzet van meer dan een miljard

Merhat (22) opent eerste grillres­tau­rant met bar in gebouw van vroegere ‘De Wereld Is Klein’: “Na het eten kan je verpozen in de sishaloun­ge”

Het heeft al bij al niet lang geduurd vooraleer buffetrestaurant ‘De Wereld Is Klein’ in Aardenken een opvolger heeft gevonden. Met Aycemir Bar and Grill opent Zelzatenaar Merhat Aleksiev (22) zijn eerste zaak, al had hij initieel andere plannen. “Eigenlijk wilde ik graag ergens een kleine sishabar openen, maar uiteindelijk zijn mijn vader en ik op deze zaak gestoten. De sishabar heb ik dan maar achteraan het restaurant ingericht.”