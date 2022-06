Dansschool Motion vaardigt twee teams af op WK streetdance: “Hopen op podium”

Met 350 leden is Motion een van de grotere dansscholen in het Meetjesland. Van 11 tot 14 augustus zullen ze zich echter niet meten met hun streekgenoten, maar met de besten ter wereld in hip-hop. “Eind april hebben we ons met twee groepen geplaatst op het Belgisch Kampioenschap in Bornem. Onze jongste groep, M-unit, kroonde zichzelf zelfs tot Belgisch kampioen", glundert Fien Temmerman die samen met Margot Daemers de lessen begeleidt. “Voor onze dansschool is het de eerste keer dat we groepen afvaardigen op een wereldkampioenschap.”

Daar hopen ze stiekem op een podiumplaats, al is het moeilijk in te schatten hoe sterk de concurrentie zal zijn. “Door corona zijn er niet zo veel wedstrijden geweest waardoor we ons moeilijk kunnen vergelijken met andere groepen, maar we gaan ons uiterste best doen voor een medaille." Daarvoor zal natuurlijk een hoop moeten getraind worden. “Normaal gezien trainen we elke zaterdag een 3-tal uren, maar dat zullen we deze zomer wel wat opdrijven ter voorbereiding. Maar ook buiten onze lessen zijn onze dansers erg actief. Ik denk dat ze gemiddeld 9 à 10 uur dansen per week.”