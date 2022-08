Dancing Dimi moet passen voor Rijvers Festival: “Verplichtingen in buitenland”

Eeklo Aannemer Stefaan (32) komt om na ongelukki­ge val van stelling: “Een harde werker die door iedereen graag gezien was”

In Eeklo is dinsdagmorgen de 32-jarige aannemer Stefaan Boelens om het leven gekomen. Hij stond op een stelling om werken uit voeren aan een woning in de Leopoldlaan in Eeklo, maar kwam ongelukkig ten val. “Op zijn borstkas lagen metalen buizen. Hij was er bijzonder erg aan toe”, aldus de bewoner die hem aantrof.

3 augustus